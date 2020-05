(c) VALIE EXPORT, Bildrecht Wien, 2020: Foto: Gertraud Wolfschwenger, Courtesy VALIE EXPORT

Zu ihrem 80. Geburtstag am Sonntag erzählt VALIE EXPORT der „Presse“, warum sie ihre Zeit in der Klosterschule nicht missen will und warum sie sich über Wikipedia ärgert.

Die Presse: Wie werden Sie denn Ihren Geburtstag am Sonntag verbringen?



VALIE EXPORT: Meine Familie kommt mich besuchen, ich freue mich sehr.



Sie selbst hatten eine bewegte Jugend, waren in Linz in der Klosterschule, haben mit 18 geheiratet und ein Kind bekommen. Ist das weit weg für Sie?