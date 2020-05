Weltkrieg: Sieger, Rächer, Befreier, Besatzer

(c) imago images/CTK Photo (Ondrej Deml via www.imago-images)

„Sie gaben ihr Leben für eure Zukunft“ steht auf dem Denkmal eines sowjetischen Soldaten in Berlin. Warum fiel es so schwer, von 1945 als Jahr der Befreiung zu sprechen?

Kontroverse und Kritik – damit muss jeder rechnen, dessen Thema Zeitgeschichte ist. Auch der Autor dieser Zeilen hat das vor Kurzem erfahren. Nach einem Artikel über das russische Befreiungsdenkmal am Wiener Schwarzenbergplatz kam eine Zurechtweisung vonseiten der russischen Botschaft in Wien. Der Artikel enthalte verächtliche Passagen, besonders die Formulierung, das Denkmal werde in Wien „despektierlich“ behandelt, erregte Anstoß. Man müsse dieses Symbol der Erinnerung an die für die Befreiung Österreichs gefallenen Rotarmisten nicht „lieben“, aber Hass sei fehl am Platz, hieß es in dem Schreiben. Das ist ein Missverständnis, sowohl inhaltlich als auch semantisch. Ein Mensch, der „despektierlich“ denkt, erweist nach „Duden“-Definition einem Objekt nicht den gebührenden Respekt, der ihm eigentlich zusteht. Nicht anders war das gemeint.