Österreich und sein Kreuz

Ein Plädoyer für den Erhalt eines internationalen Drehkreuzes in Wien, ohne wäre der Schaden enorm.

Man kann unterschiedlicher Auffassung über Staatshilfen für nationale Fluglinien sein. In Wahrheit dreht sich die Debatte nicht um die Fluglinien selbst, sondern um die Frage, ob Österreich sein internationales Drehkreuz erhalten will oder nicht. Als Wahlösterreicher und Vertreter eines internationalen Unternehmens mit 2500 Arbeitsplätzen in Österreich und mit einer Vergangenheit als Airliner kann ich inhaltlich etwas zu dieser Debatte beitragen.