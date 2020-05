Es ist der falsche Weg, einem analogen Präsenzunterricht zu huldigen, anstatt den digitalen Unterricht für Schüler zu verbessern.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare"

Wenn ich die Bilder des jugendlichen Kanzlers im Kleinwalsertal so sehe, dieses Bemühen um Abstand, wo es so eigentümlich menschelt, erinnere ich mich an meinen Journaldienst an der Schule während dieser gottverdammten Pandemie.