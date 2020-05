Verjüngung an der Spitze der Salzburger SPÖ

David Egger übernimmt die Partei.

Salzburg. Es war eine schwierige Suche, bei der sich der Salzburger SP-Chef Walter Steidl mehr Ab- als Zusagen einhandelte: Nach Wochen des Spekulierens steht seit Freitagnachmittag endlich fest, wer in der Salzburger SPÖ das Ruder übernimmt. David Egger, der Vizebürgermeister der Flachgauer Kleinstadt Neumarkt am Wallersee, wurde vom Parteipräsidium zum Nachfolger von Steidl gekürt.



Der 33-Jährige ist bisher nur in der Lokalpolitik in Erscheinung getreten, über Neumarkt hinaus ist sein Name weitgehend unbekannt. Auch in der Partei war Egger nicht in der Riege jener Männer, die sich im Zuge des monatelangen Namedroppings für die Parteiführung anboten. Egger studierte Kommunikationswissenschaft. Er arbeitet im Red-Bull-Media-House sowie als selbstständiger Moderator. Seit 2014 ist er in der Gemeindepolitik, seit 2019 Vizebürgermeister.



Egger muss die Salzburger Roten neu aufstellen und zukunftsfit machen. Er braucht auch einen neuen Landesgeschäftsführer. Steidl, der die Partei 2013 nach dem Finanzskandal und dem Wahldebakel übernommen hatte, sorgte zwar für innerparteiliche Stabilität, konnte die Roten aber nicht aus dem Tief führen. Bei den Landtagswahlen 2018 stürzte die SPÖ auf nur noch 20 Prozent ab. Noch vor dem Sommer will sich Steidl, der aus der Gewerkschaft kommt, in die Pension verabschieden. Wer ihm als Klubobmann im Landtag folgt, ist noch offen.

Kein Griss um den Job

Dass der Job nicht begehrt war, zeigten die vielen Absagen: AK-Präsident Peter Eder hat sich ebenso aus dem Rennen genommen wie Thomas Kinberger, Obmann der Gesundheitskasse. Gewerkschafter Gerald Forcher war nach einem öffentlich gewordenen Wutausbruch nicht mehr tragbar. (c. l.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.05.2020)