Gegen die Schwerkraft

Briefe an Amalia: aufgedreht wie nie zuvor – das U-Bahn-Magazin musstest Du zerreißen.

Mittlerweile bist Du so lange auf der Welt, wie Du im Bauch Deiner Mutter warst. Jetzt ist der flüchtige Moment gekommen, in dem Du den Gesetzen der Schwerkraft wie jenen der Schwerelosigkeit gleich lang ausgesetzt warst. In Wirklichkeit ist jeder Mensch immer um etwa neun Monate älter, als er angibt; vielleicht weil man den Zeugungstag nicht so genau wie den Geburtstag bestimmen kann. Die Schwerelosigkeit wiederum wollen oder haben viele vergessen, sobald sie groß sind und sich erwachsen nennen, womit sie für gewöhnlich meinen, nicht das zu tun, was sie eigentlich gern täten oder einmal gern getan hätten, sondern mitzumachen in der Welt, wie sie ist, und alle Wünsche nach Veränderung als Fantastereien abzutun.