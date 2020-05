Wenn wir an der Welt ersticken

Ein Virus macht's möglich: Endlich können sich Kunstverächteraller Schattierungen in der Vorstellung von Überlegenheit einrichten. Motto: Jetzt haben wir doch wirklich andere Sorgen, oder? Was uns dieser Tage verloren geht – und wer sich darüber freut: eine Empörung.

Es gibt nichts Weltfremderes als den Realismus von Kabinetten und Ministern, außer dem der Diktatoren, die sich für noch realistischer halten.“ Diesen Satz schrieb Elias Canetti 1943, zu verdanken habe ich ihn einem Hinweis des Schriftstellers Klaus Merz, mit dem ich einen zart-aufsässigen Glauben teile: den Glauben an die Anrufbarkeit des Menschen durch die Kunst. Was geschieht, wenn die Kunst aus der Öffentlichkeit verbannt wird? Was macht es mit uns, wenn wir nicht mehr die Option haben, ins Kino, ins Theater, ins Konzert, in die Oper, zu einer Lesung gehen zu können – was macht es mit einer Gesellschaft, wenn ihr dieser Möglichkeitsraum genommen wird? Was richtet es mit uns an, wenn der gesamte Kulturbereich in eine seit 1945 nicht da gewesene ökonomische Katastrophe gestürzt und damit massiv geschwächt wird? Und das in einer insgesamt zutiefst fragilen, unsicheren Situation. Brauchte es nicht gerade jetzt mehr Kunst, mehr Kultur?