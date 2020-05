Bären in estnische Hauptstadt Tallinn gesichtet

Erst wurden die Bären in einem Wald gesichtet, dann auf dem Parkplatz vor einer Schule. Es dürfte sich um ein Muttertier mit seinen Jungen handeln.

Die Bewohner Tallinns haben neben der Corona-Pandemie einen weiteren Grund, zuhause zu bleiben: In der estnischen Hauptstadt wurden Bären gesichtet. Die Behörden warnten am Freitag vor den Tieren, die am Vortag im Stadtteil Haabersti aufgetaucht waren.

Es handle sich vermutlich um ein Muttertier mit seinen Jungen. Nachdem sie zunächst in einem Wald gesichtet wurden, wurden sie später auf dem Parkplatz einer Schule beobachtet.

Die Bewohner wurden aufgerufen, bei Spaziergängen ihre Hunde an der Leine zu lassen und sofort den Notruf zu wählen, sollten sie die Bären sehen. Am Donnerstag wurde verstärkt nach den Tieren gesucht, möglicherweise hätten sie das Gebiet aber bereits wieder verlassen, teilten die Behörden am Freitag über den Onlinedienst Facebook mit. Sobald es neue Hinweise gebe, werde die Suche wiederaufgenommen.

(APA/AFP)