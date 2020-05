Mountainbiken: Shredden und droppen wie die Profis

Eine gute Technik ist die Voraussetzung, um beim Mountainbiken sicher über Trails zu kommen. Wir haben den rts BikeKids beim Training zugesehen.

Anabel (12), Jakob (11), Niki (9) und Max (15) pirschen durchs Unterholz. Sie sind auf der Suche: Nach der perfekten Line, also einer Möglichkeit, mit ihrem Bike die steile, wurzelige Böschung hinunterzufahren, den Bach zu überqueren und den Gegenhang wieder hinaufzukommen. Schon zu Fuß ist das schwierig, mit dem Fahrrad scheint es unmöglich. Doch die Kinder sind erfahrene Mountainbiker und haben einen Experten dabei: Philipp Döller (22) fährt seit seiner Kindheit Trial Fahrrad und Trial Motorrad. Er war Dritter bei den Österreichischen Trial-Staatsmeisterschaften (2015), nimmt jedes Jahr an den Europameisterschaften teil und ist geprüfter Mountainbike-Trainer.

Notwassern gehört dazu. Er fährt vor. Über den Fluss und wieder zurück, bei ihm sieht es gar nicht so schwierig aus. Dann ist Max dran. Er zögert lang, seine Trainingsgruppe feuert ihn an: „Du schaffst das.“ Er nimmt seinen Mut zusammen und fährt. Im Bach muss er sich mit einem Fuß abstützen, der Schuh ist nass. Dem Trainingseifer tut das keinen Abbruch. Auch die anderen drei Kids trauen sich jetzt. X-mal wird die Stelle geübt, bis sie sitzt. Alle vier trainieren regelmäßig mit ihrem Verein, den rts BikeKids. Drei- bis fünf-mal die Woche sitzen sie auf dem Rad, fahren bis zu 50 Kilometer und 1000 Höhenmeter am Stück. „Das fahre ich öfter. Es ist für mich mittelanstrengend,“ sagt etwa der neunjährige Niki. Heute steht aber nicht die Kondition, sondern der Spaß und die Technik im Vordergrund. Vereinsgründer Manfred Hutter lässt sich immer wieder etwas Neues für „seine“ Kids einfallen. Coronabedingt fiel das Training einige Wochen aus, in Kleingruppen und mit Abstand ist es seit Kurzem wieder möglich.

Anabel macht einen Wheelie – sie fährt nur auf dem Hinterrad. Schon eine fort- geschrittene Übung. (c) Tom

Auf den Tisch springen. Weil alle Kids etwas von dem versierten Trialtrainer lernen möchten, wechselt Philipp nach einiger Zeit zu einer anderen Kleingruppe. Dort übt Lorenz (9) gerade den Manual Impuls. Diese Technik, bei der das Vorderrad kurz angehoben wird, soll ihm später dabei helfen, über Wurzeln oder Kanten zu springen. Hier dient ein Steinmäuerchen als Trainingshindernis. Nach ein paar Anläufen klappt es perfekt, Philipp ist zufrieden. „Wir üben Sachen, die wir noch nicht können und irgendwann können wir sie und das ist super,“ sagt Lorenz. „Philipp kann sogar einen Bunny Hop (ein Sprung, Anm.) auf einen Tisch. Das bringt er uns bei.“ Lorenz fährt gern in der Gruppe, auch mit den Größeren. „Die können coole Tricks und das schaue ich mir gern an und versuche es nachzumachen.“

Königsklasse. Einer, zu dem viele Vereinskids aufschauen, ist der elfjährige Jakob. Er ist schon bei vielen Rennen am Podest gestanden, war niederösterreichischer Landesmeister in der Klasse U11. Sein Bike beherrscht er wie wohl kaum ein anderer Elfjähriger. Drei- bis viermal pro Woche sitzt er am Sattel. „Ein- bis zweimal trainiere ich Technik, dazu kommt eine kürzere und eine längere Ausfahrt,“ erzählt er. Bis zu vier Stunden dauert die längere Etappe, 60 Kilometer und 1100 Höhenmeter spult er dabei ab. „Ich schaue dann immer, dass ich meine Schulaufgaben schnell erledige, sonst lässt mich meine Mutter nicht gehen. Die Schule geht vor, sagt sie.“ Das Training macht ihm Spaß, „weil ich dabei immer besser werde.“ Geht im das Spielen nicht ab, wenn er so viel am Fahrrad sitzt? „Nein, ich trainiere lieber, als zu spielen.“ Sein Ziel ist es, später in der UCI Elite, also der Königsklasse im Mountainbikesport, mitzufahren.

Girl Power. Bei den Mädchen ist die zwölfjährige Anabel (rechts) der vereinsinterne Star. Auch sie war niederösterreichische Landesmeisterin. Sie ist zart, aber zäh – und mutig. „Manchmal muss ich mich schon überwinden, bevor ich etwas hinunterfahre. Dann denke ich daran, dass ich schon Schwierigeres gefahren bin. Zuviel nachdenken sollte man aber in solchen Situationen eh nicht,“ sagt sie. Mädchen sind bei den rund 75 rts BikeKids in der Minderheit. Dabei gibt es durchaus einige Vorbilder auf dem Bike: Laura Stigger, MTB-Staatsmeisterin 2019 oder Nadja Heigl, mehrfache Staatsmeisterin im Cyclocross (Querfeldeinfahren). Warum ist das so? „Viele glauben, das Mountainbiken ist ein Bubensport. Das finde ich schade. In meiner Klasse gehen fast alle Mädchen reiten,“ erzählt Anabel. Sie trainiert daher mit den Buben und hat für heuer ein Ziel: „Ich möchte ordentlich springen lernen, über Hindernisse oder Schanzen.“

Bei den rts BikeKids werden die Mädchen besonders gefördert. Die jüngeren – Lena (7), Amélie (9) und Kathi (10) – sollen in einem abgesteckten Viereck im Kreis fahren, möglichst ohne mit den Füßen den Boden zu berühren. „Das Gleichgewicht zu halten, auch beim Stehen, ist die wichtigste Basisübung,“ erklärt Philipp. Dann geht es weiter mit Achterfahren, wobei die Hütchen immer enger gesetzt werden. Ein gutes Beherrschen der Technik sei die Basis für schwierige Abfahrten im Gelände, so der Trainer. „Das minimiert die Gefahren.“ Gefahren reduzieren – das war auch die Absicht von Philipps Eltern. „Ich wollte als Kind Motocross fahren. Meine Eltern brachten mich dann zum Trialsport, weil es da nicht ums Rasen, sondern um Technik geht.“

