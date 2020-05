Krokodilstränen für Ulrike Lunacek

Regel Nummer eins für Kommentatoren, nicht nur in der Kulturpolitik: Nach dem (auch medial) forcierten Rücktritt gibt es eine angemessene Portion Mitleid. Regel Nummer zwei: Nun wird mit der Suche nach weiteren Schuldigen begonnen.

Im Rest Europas hat der Rücktritt Ulrike Lunaceks kaum Aufsehen erregt. Dafür waren die Reaktionen in der „Kulturnation Österreich“ umso exzessiver. Die feinsten Blätter widmeten der Kulturstaatssekretärin opulente Textstrecken. Da es ein gutes Land ist, das sich immer seinen Teil denkt, wogen einige Leitartikler den Anteil der Krokodilstränen für das zuvor meist gescholtene Kurzzeit-Regierungsmitglied gerecht mit diversen Schuldfragen ab. Warum also ging die Grünen-Politikerin ab, zwei Stunden bevor Parteichef Werner Kogler & Co. am Freitag Erleichterungen für ausgewählte Kulturbetriebe verkündeten? Kein Wort bis Samstag zum Rücktritt bei gruene.at, weder auf der Startseite, noch unter „Partei“ oder „Transparenz“. Bei den Terminen stand: AMS Frühstück am 15. Mai in Meidling abgesagt, Radrettung in Liesing am 16. Mai abgesagt. War wohl nichts. Wenden wir uns also den Printmedien zu.

Abschuss. Viele Kommentatoren, vom Boulevard aufwärts, meinten, Grün an sich sei mitschuldig. In der „Kronen Zeitung“ schrieb Klaus Herrmann, Lunacek sei zum Abschuss freigegeben gewesen: „Davongejagt von Geistesbrüdern und -schwestern, manche aus der eigenen Partei, andere Grün-Sympathisanten.“ Diese „na ja, viele nennen sie abwertend ,Gutmenschen'“ seien mit „rigider Wortwahl, höchst untergriffiger Kritik, sehr persönlichen Angriffen und Verletzungen“ gegen ihre Parteifreundin vorgegangen. Die Schadensanalyse drückte Petra Stuiber im „Standard“ weniger blumig, wohl aber dramatisch aus: „Lunacek ist nicht allein gescheitert. Da haben ein paar ihrer grünen Freunde kräftig mitgeholfen.“ Eine von Koglers wichtigsten Aufgaben wäre es gewesen, „mit Lunacek systematisch Österreichs Kulturschaffende zu treffen und zu informieren, wohin die Reise gehen soll.“ Das habe man sicherspart. Nun sei „der Imageschaden bei Kunst- und Kulturinteressierten immens“.

Gert Korentschnig vom „Kurier“ lobte Lunacek im Leitartikel als sympathisch und seriös, um sie dann als die Falsche für Kunst und Kultur zu bezeichnen. Die Szene sei „teilweise von lautstarken Egozentrikern geprägt“. Etwas Schuld wird aber auch Kogler zugewiesen: „Ihr Parteichef hat dieses Thema, wohl im Wissen um eigene Kompetenzmängel, völlig delegiert.“ Der Kommentator wünscht sich „jetzt einen Vollprofi“. Die Kulturpolitik sei in diesem Land „seit Jahren ein Wanderpokal und zumeist desaströs“.

Und wie sieht man die Misere an der Peripherie, in objektiver Distanz zu Wien? In der „Tiroler Tageszeitung“ konstatierte Markus Schramek ein Polit-Desaster in Grün: „Lunacek brachte die Kulturszene nach und nach gegen sich auf – eine Katastrophe für die Grünen. Denn im Umfeld der Öko-Partei fühlte sich mancher kreative Kopf politisch noch ansatzweise daheim.“ Fazit: Gerade im Lichte dieses Desasters wäre es „hoch an der Zeit, die Kultur zur Chefsache zu erklären“. In der „Kleinen Zeitung“ waren für Claudia Gigler erste Brüche in der Solidarität grüner Fans erwartbar. „Die Causa Lunacek machte es deutlich: Die, von denen man geliebt wird, wenden sich als Erste ab, wenn ihre Liebe enttäuscht wird. Und gerade die Fans der Grünen, die Gebildeten, die Leidenschaftlichen, die Überzeugten, tun das nicht leise.“ Keine Offensivkraft. Für Hedwig Kainberger in den „Salzburger Nachrichten“ ergab eine „Summe aus Fehlern“ diesen Rücktritt. Lunacek habe es an „Offensivkraft und Draufgängertum“ gefehlt, heißt es in der Analyse, die eine Serie von Schwächen im politischen Handwerk aufzählt. Auch ohne Coronakrise habe sie es als Neueinsteigerin in diesem Ressort schwer gehabt, „in einer Partei, der der Wille für Kunst und Kultur abhandengekommen ist, sowie in einer Regierung, die Kunst und Kultur als Allerletztes besetzt hat.“ Leider ist das wirklich wahr.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.05.2020)