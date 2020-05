Menschen in Tirol seien der "wahnhaften Suche nach Schuldigen längst überdrüssig“, erklärt ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf. Der Opposition sei es nie um sachliche Aufarbeitung gegangen.

Der scharfen Kritik der Opposition nach dem neuesten "profil"-Bericht in Sachen Ischgl hat die Tiroler ÖVP ebenso scharf gekontert. Klubobmann Jakob Wolf sprach in einer Aussendung von "Heuchelei" und meinte: "Es ging der Opposition nie um eine sachliche Aufarbeitung, sondern ausschließlich um Skandalisierung".

"Die Menschen in Tirol sind dieser wahnhaften Suche nach Schuldigen für eine Pandemie, die die ganze Welt erfasst hat, aber längst überdrüssig", erklärte Wolf. Die "Skandalisierungssucht", die manche erfasst zu haben scheine, sei "nur mehr abstoßend". Und Wolf teilte auch gegen "manche Medien" aus, die "dieses Skandalisierungsspiel auch noch mit einer immer weniger auf Fakten, denn auf Mutmaßungen basierenden Berichterstattung antreiben".

Der schwarze Klubchef sprach von einem "vorgespielten Interesse" der Opposition an einer objektiven Aufarbeitung des Krisenmanagements des Landes. Die Arbeit der diese Woche eingesetzten unabhängigen Untersuchungskommission werde durch "ständige Vorverurteilungen und Schuldzuweisungen" bereits vor deren Beginn torpediert. Dies zeige die wahre Absicht der Opposition: "In der Hoffnung parteipolitisches Kapital aus der Sache schlagen zu können, haben sich die Oppositionsparteien längst festgelegt: Tirol muss schuld sein, koste es was wolle."

(APA)