Ein Schuss, ein Treffer

Eine winzige Zwergohreule rief zu laut, störte jemandes Nachtruhe und musste dafür sterben. Nun ist das Landeskriminalamt mit der Aufklärung der Tat befasst.

Eine Zwergohreule hatte den Winter in Afrika gut hinter sich gebracht. Dann war sie über die Sahara und das Mittelmeer bis zu einem Dorf in Niederösterreich geflogen, um ihr Sommerquartier zu beziehen. Mitte April war sie schließlich in einem großen Obstgarten gelandet, hatte den alten Baumbestand umflattert und mit einem betagten und mit Spechthöhlen ausgestatteten Apfelbaum den idealen Nistplatz entdeckt. Sogleich beschloss sie, einen Partner herbeizurufen. Obwohl Zwergohreulen winzig sind, kaum so groß wie eine Amsel, können sie recht laut schreien.