Putin: Der verängstigte starke Mann

Russlands Präsident Putin hat in der Coronakrise versagt. Nun delegiert er die Verantwortung – und offenbart einen versteckten Charakterzug.

Da war er wieder, für einen Moment, der energische Putin. Jener Putin, der die Hand zur Faust ballt und auf den Tisch haut. Am Ende der 40-minütigen Krisensitzung mit hohen Beamten wandte sich der Kreml-Chef an das TV-Publikum. Nur ein Teil der versprochenen Zulagen für das Medizinpersonal in der Coronakrise sei real ausgezahlt worden. 56.000 Menschen hätten seinen Daten zufolge die Boni bekommen, „weniger als die Hälfte derer, denen es zustehen würde. Dabei sind die Mittel schon an die Regionen überwiesen worden.“ Bis in vier Tagen sei die Auszahlung zu erledigen. „Ich persönlich werde das in jeder einzelnen Region überprüfen“, drohte er.