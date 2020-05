Neben dem Standort in Wien gibt es fünf Flughäfen in den Bundesländern: In Salzburg, Graz, Linz, Innsbruck und Klagenfurt gibt es so gut wie keine Passagierflüge mehr. Ein kleiner Überblick.

Es ist still geworden. So still, dass Anrainer des Salzburger Flughafens sogar irritiert die Köpfe heben, wenn ein Rettungshubschrauber über sie hinwegfliegt. Der Fluglärm von startenden und landenden Maschinen ist derzeit kein Thema. In Salzburg gibt es so gut wie keine Flugbewegungen.