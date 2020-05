Frühlingserwachen der Vereine

Nun sind also weitere Coronamaßnahmen gelockert worden. Das erlaubt vielen im Sport einen Schritt in Richtung Normalität. Denn: Training mit Ball ist wieder erlaubt.

„Simmering gegen Kapfenberg, das nenn' i' Brutalität.“ Das sagte Helmut Qualtinger in den 1950er-Jahren. Und bezeichnete damit die, nun ja, doch einigermaßen rustikale Spielweise dieser beiden Mannschaften. Was würde der Qualtinger (1928–1986) heutzutage sagen, in Zeiten, in denen gar nicht gespielt werden darf? Ist die jetzige Situation, Stichwort Corona, nicht noch brutaler, als es die Eisenfüße je waren?