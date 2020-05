Die Chamäleonpartei

Drucken



Christlich-sozial? Neoliberal? Kon- servativ? Sebastian Kurz ist von allem ein bisschen.

Erst hieß es, die ÖVP sei unter Sebastian Kurz rechter geworden, jetzt erscheint sie etatistischer: Wo steht die Volkspartei weltanschaulich nun wirklich? Versuch einer Annäherung.

Franz Schausberger ist vom Typus her einer, wie es ihn eher im angelsächsischen Raum gibt: Ein Intellektueller, der sich auch in der Politik versucht hat. Von 1996 bis 2004 war er Landeshauptmann von Salzburg. Im Brotberuf ist er Historiker. Zuletzt hat er einen 1000-Seiten-Wälzer über Rudolf Ramek, einen weithin vergessenen Kanzler, geschrieben und anhand dessen Biografie die Geschichte der Ersten Republik – mit Fokus auf die Christlich-Soziale Partei – nacherzählt. Schausberger kennt sich also aus mit der ÖVP und ihrer ideologischen Verortung.