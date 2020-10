Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Österreich wird Rot: Vier Bezirke prangen in Österreich auf Rot, nachdem die Zahl der Neuinfektionen ein „sehr besorgniserregendes Ausmaß“ angenommen haben, wie Kanzler Kurz es am Donnerstagabend formulierte. Nun gehe es um gezielte Verschärfungen. Wie diese aussehen, haben Oliver Pink und Ulrike Weiser für Sie herausgefunden. Mehr dazu [premium]

Morgenglosse: In der aktuellen Morgenglosse bezieht Gerhard Hofer Stellung zur Corona-Ampel und fordert ein Ende der Schwarzen Pädagogik. Mehr dazu.

Bundesweite Maßnahmen: Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Donnerstagabend nun auch baldige bundesweite Verschärfungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Aussicht gestellt. Man erarbeite diese zur Zeit, erklärte er in der "ZiB 2" am Donnerstagabend. Gefragt nach dem Zeitpunkt, sagte er: "Ich würde nicht ausschließen, dass das schon in den kommenden Tagen sein könnte."

Pinke Konkurrenz: Wien hat gewählt und jetzt ist Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Zug. Mit wem wird er die nächsten fünf Jahre regieren? Mit den Neos als Konkurrenten um die Gunst von Ludwig haben die Grünen nicht gerechnet. Nun haben sie ein ernstes Problem – mit dem eigenen Wahlergebnis, analysiert Martin Stuhlpfarrer. Mehr dazu [premium]

Zwei Town-Halls, eine Debatte: Wer wird nächster US-Präsident, das ist die alles entscheidende Frage. Acht Prozent der Wähler sollen noch unentschlossen sein und um die kämpfen Joe Biden und Donald Trump die nächsten 18 Tage. Wie sie sich in den Town Halls geschlagen haben, berichtet unser Korrespondent Stefan Riecher in seiner Morning Post. Mehr dazu [premium]

