Spanien: Demos gegen Coronanotstand weiten sich aus

Am Wochenende fanden die bisher größten Protestkundgebungen gegen die Einschränkungen statt. Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen verlängerte Premier Sánchez den Ausnahmezustand um einen Monat.

Madrid. Erst waren es nur Proteste an Fenstern und Balkonen. Nun gehen immer mehr Menschen in Spanien gegen die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit auf die Straße. Am Wochenende fanden die bisher größten Demonstrationen statt. In vielen Städten äußerten Tausende Bürger ihren Unmut über den schon mehr als neun Wochen dauernden Ausnahmezustand, der nun um einen weiteren Monat verlängert werden soll.