Fremde Länder, fremde Werte

In der optischen Aufbereitung der Werte-Umfrage zeigt sich die Sonderstellung Schwedens. So ist die Grafik zu verstehen.

Warum schütteln Schweden den Kopf über Jordanier? Warum reden Balten und Mexikaner aneinander vorbei? Und haben die Inder das Zeug, zwischen ihnen zu vermitteln? Das alles und noch viel mehr lässt sich aus der „Kulturkarte“ herausdeuteln. Das Streudiagramm ist ein Werk des US-Politologen Ronald Inglehart und seines deutschen Kollegen Christian Welzel. Es basiert auf dem „World Values Survey“, der größten Erhebung über Werte, die in verschiedenen Ländern dominieren – seien sie kultureller, moralischer, religiöser oder politischer Art. Aktuell läuft die siebente Welle in 80 Staaten.



Die Grundidee: Es genüge nicht, nur auf das Pro-Kopf-Einkommen zu schauen, um zu verstehen, wie die Menschen in einem Land „ticken“. Auch das religiöse und kulturelle Erbe spiele eine große Rolle. Auf der vertikalen Y-Achse spannt sich die Skala von Gesellschaften mit traditionellen Werten zu solchen mit „säkular-rationalen“. In traditionellen Gesellschaften hat Religion einen hohen Stellenwert, die familiären Bindungen sind eng. Ihre Mitglieder unterwerfen sich starren Autoritäten und sind oft sehr stolz auf ihre Nation. Sie neigen dazu, Scheidung, Abtreibung, Sterbehilfe und Selbstmord abzulehnen. In Ländern mit säkular-abstrakten Werten ist es genau umgekehrt.