Schwarzeneggers Tipp: "Ihr braucht eine Vision"

Mitte Mai ist in den USA die Zeit des Ferienbeginns für die Abschlussklassen in den Highschools und den Colleges, und ein wichtiger Bestandteil des Rituals ist die Abschlussrede. In der Regel gilt: Je prestigeträchtiger das College, desto prominenter der Redner. Barack Obama ist heuer trotz der Coronakrise gut gebucht. In einer TV-Show, die Basketballsuperstar LeBron James organisiert hat, verteilte er erneut Seitenhiebe gegen seinen Nachfolger Donald Trump, ohne ihn beim Namen zu nennen. Viele verantwortliche Politiker stählen sich in der Krise aus der Verantwortung, kritisierte er.

Am Wochenende richtete auch Kaliforniens Ex-Gouverneur und Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger (72) sein Wort an die Highschool-Schüler. Er gab ihnen den Rat mit auf ihren Weg: "Ihr braucht eine Vision", sagte er in einem Video auf Instagram zu den Schülern, die wegen der Coronavirus-Pandemie ihre Abschlussfeier nur per Videoschaltung abhalten konnten.

Herzoperation während Terminator 6

"Dieses Virus wird nicht das letzte Hindernis sein, dem ihr euch stellen müsst. Aber es kann euch auf die kommenden vorbereiten. Das ist es, was das Leben ausmacht: Hindernisse überwinden." Als Beispiel nannte er seine Herzoperation von rund zwei Jahren. "Genau vier Monate vor dem Drehbeginn für Terminator 6." Dabei sei es zu schweren Komplikationen gekommen.

"Stellt euch vor, an einem Tag trainiere ich sehr hart für Terminator 6 und am nächsten Tag sagen mir die Ärzte, sie mussten mein Leben retten." Danach habe er alles daran gesetzt, wieder fit zu werden. "Ich hatte immer eine klare Vision von mir am Set von Terminator 6."

