Teurer als Gold, aber keine Krisenwährung

Palladium steckt vor allem in Katalysatoren von Autos, das ließ seinen Wert über die Jahre stark steigen. Die Corona-Krise bremst nun aber den Höhenflug.

Knapp unter 2000 US-Dollar: So viel kostete Anfang Mai dieses Jahres eine Feinunze Palladium. Ein Jahr zuvor hätten Anleger über einen solchen Wert noch gejubelt – denn damals schwankte der Preis für das silberweiße Edelmetall um die Marke von 1350 Dollar. Hätte man also im Mai 2019 gekauft, wäre man zwölf Monate später, Corona-Krise hin oder her, immer noch über 39 Prozent im Plus gewesen.