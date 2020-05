Königin Maxima feiert 49. Geburtstag zu Hause

(c) imago images/PPE (PPE via www.imago-images.de)

Ein großes Fest gab es wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht. Viele Glückwünsche erreichten die Königin telefonisch oder auf digitalem Weg.

Geburtstag ohne Händeschütteln und Bad in der Menge: Die niederländische Königin Máxima hat ihren 49. am Sonntag im Familienkreis zu Hause gefeiert. Immerhin war Mama Maria del Carmen - die Mutter der aus Argentinien stammenden Königin - dabei und es gab eine traditionelle "Torta", wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete.

Außerdem teilte die Königin auf Social Media das Rezept für die argentinische Delikatesse Alfajores mit Dulce de leche, nach dem Rezept ihrer Mutter.

Im Palast Huis ten Bosch in Den Haag seien Hunderte von Glückwünschen angekommen - zumeist online oder telefonisch. An ein großes Fest sei wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht zu denken gewesen. Auch Ministerpräsident Mark Rutte gratulierte digital: "Ich wünsche ihr einen festlichen und geselligen Tag im Kreise ihrer Familie", twitterte der Regierungschef.

Weil Corona selbst gekrönte Häupter zum Abstandhalten zwingt, haben sich Maxima und ihr Mann, König Willem-Alexander, bei der Erfüllung royaler Pflichten so gut es ging im Home-Office mit Video-Konferenzen und Botschaften über die sozialen Medien beholfen. Allerdings absolvierte das Königspaar - mit gebührendem Abstand - auch einige Arbeitsbesuche. So erschien Maxima kurz vor ihrem Geburtstag persönlich in einer Pflegeeinrichtung, um den Mitarbeitern für ihren Einsatz zu danken.

(APA/dpa)