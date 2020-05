Nehammers Mahnung an die Stadt Wien

Die Kommunikation von Wien mit dem Kriseneinsatzstab funktioniere nicht, sagt Innenminister Karl Nehammer. Von den Clustern mit 100 Infizierten habe man aus den Medien erfahren. Die Grünen wollen hingegen von keiner „Causa Wien“ sprechen.

Mehr als 100 Corona-Fälle in Wien und Niederösterreich konnten kürzlich auf ein Cluster von Leiharbeitern zurückgeführt werden. Was auch die Infektion in einem Liesinger Kindergarten im Nachhinein erklärte. Weitere Krankheitsfälle in einem Flüchtlingsheim in Mariahilf und die Tatsache, dass das Innenministerium und der Einsatzstab dies zum Teil aus den Medien erfahren mussten, war Grund für eine am Montag eilig einberufene Pressekonferenz. "Die Zahlen in Wien sind noch immer besorgniserregend", sagt Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) einleitend. Sie seien zwar kein Grund zur Panik, relativiert er dann später, aber dennoch möchte er die Gelegenheit nutzen, "eine Mahnung an die Stadt Wien" auszusprechen. Währenddessen relativierte Gesundheitsminister Rudolf Anschober die Zahlen aus Wien.

60 Prozent der Neuinfektionen kommen laut Nehammer aus Wien. Noch dazu wo einige der positiv Getesteten offenbar keine Symptome aufweisen. Daher sei eine rasche und schnelle Kommunikation umso wichtiger. Es dürfe nicht sein, dass das Innenministerium sowie auch der Einsatzstab aus den Medien von Infektionsherden in Leiharbeitsfirmen erfahren. Ein Fakt, der aber der Stadt Wien schon seit mehreren Tagen bekannt gewesen sei, wie der Leiter des Einsatzstabes, Bernhard Treibenreif, betont.

Treibenfreif sieht es als seine Aufgabe an, darüber zu informieren, wenn der Informationsfluss nicht adäquat sei. Und dies sei in Bezug auf die Stadt Wien der Fall. "Information und einsatzrelevante Kommunikation ist die halbe Miete, um in einer solchen Situation erfolgreich zu handeln", sagt Treibenreif.

Vorwürfe, dass es sich hier bereits um die ersten Anzeichen von Wahlkampf handeln könnte, weist Nehammer von sich: Das Gegenteil sei der Fall, denn eine zweite Welle gefährde Wahlkämpfe, denn schon der erste Ausbruch des Coronavirus habe dazu geführt, dass Wahlen (Vorarlberg und Steiermark) verschoben werden mussten. "Daher auch mein Appell an Bürgermeister Michael Ludwig. Halten wir zusammen und kämpfen wir gemeinsam gegen eine zweite Welle.“

Keine „Causa Wien“

Weniger drastisch sieht allerdings Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die aktuellen Zahlen aus Wien. Aus seiner Sicht gibt es "keine Causa Wien", denn vom jüngsten Infektionscluster in zwei Post-Verteilerzentren und einem Flüchtlingsheim sei auch Niederösterreich betroffen.

"Es ist ein Thema, das im Übrigen keine Causa Wien ist, wo Wien und Niederösterreich betroffen sind" und hervorragend zusammenarbeiten", sagte Anschober bei einer Pressekonferenz. Infektions-Cluster in einzelnen Bereichen seien zu erwarten gewesen. Wichtig sei nun ein schnelles Containment, erklärt der Gesundheitsminister. Die Gesundheitsbehörden beider Länder haben aus seiner Sicht "die richtigen Schritte gesetzt".

Auch Vizekanzler Werner Kogler will sich nicht einmischen in "parteipolitische Zuweisungen" um die Verfolgung der Infektionsketten in Wien. Er habe den Eindruck, dass Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) die Testungen "ganz genau verfolgt". Das Gesundheitsministerium sei mit den Wiener Landesstellen in intensivem Austausch, so Kogler.