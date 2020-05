In diesen Städten fühlt sich die Haut am wohlsten

(c) imago images/Runway Manhattan (Valentina Ranieri via www.imago-)

Wo lebt man am besten? Wenn die Haut das Sagen hätte, dann in Phoenix, Arizona.

Wo lebt es sich am schönsten? In der Stadt, im Grünen, in einem Haus oder in einer Dachgeschosswohnung? Könnte die Haut mitreden, würde die Entscheidung auf Phoenix, Arizona fallen, wie ein Ranking in Bezug auf "Hautgesundheit" der Daten-Plattform Chemberry ermittelt hat.

In die Berechnungen eingeflossen sind die neun Faktoren Jahresdurchschnittstemperatur, Luftqualität, Anzahl der Sonnentage, Luftfeuchtigkeit, durchschnittliche UV-Strahlung, durchschnittliche Windgeschwindigkeit, wöchentliche Arbeitszeit, Verkehrsaufkommen und durchschnittlicher Zigarettenkonsum. 80 Städte auf der ganzen Welt wurden für die Rangliste untersucht, die Kategorien wurden unterschiedlich gewichtet.

1. Pheonix, USA

In der Hauptstadt Arizonas geht es der Haut besonders gut. Das Klima ist dafür verantwortlich, ebenso wie das Level an Luftfeuchtigkeit (36 Prozent).

2. Oslo, Norwegen

Die gute Gesamtwertung lässt sich in Norwegen vor allem auf die UV-Strahlung von 2,3 und der Verkehrsüberlastung von 21 Prozent zurückführen.

3. Montreal, Kanada

Die durchschnittliche UV-Belastung liegt in der größten Stadt der Provinz Québec bei 4 auf dem Index. Das tut der Haut gut, ebenso eine Verkehrsbelastung von nur 27 Prozent.

4. München, Deutschland

Die Hauptstadt Bayerns kann nicht nur mit dem Oktoberfest aufwarten, sondern auch mit einer Luftfeuchtigkeit von 67 Prozent und einer UV-Strahlung von 3,8 Prozent.

5. Vancouver, Kanada

Auch hier ist die Kombination aus UV-Strahlung (3,5) und Verkehrsbelastung (38 Prozent) für die Haut sehr förderlich.

Die Plätze 6 bis 16 im Überblick:

6. Syndey, Australien

7. Stockholm, Schweden

8. Madrid, Spanien

9. Ljubljana, Slowenien

10. Berlin, Deutschland

11, Mailand, Italien

12. Cardiff, Großbritannien

13. Washington, USA

14. Helsinki, Finnland

15. Melbourne, Australien

16. Wien, Österreich

