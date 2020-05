Und jetzt auch noch eine Heuschreckenplage

Heuschreckenschwärme aus Ostafrika könnten vor allem im Jemen und Iran verheerende Schäden anrichten.

Mitten in der Corona-Pandemie könnte eine Heuschreckenplage über den Nahen Osten kommen und die Ernten kahl fressen. In wenigen Wochen könnten nach Einschätzung der UNO riesige Schwärme der gefräßigen Insekten die Region befallen. Bereits jetzt sind erste Gruppen von Heuschrecken bis nach Indien vorgedrungen. Die Vereinten Nationen sprechen von der schwersten Plage seit 25 Jahren. Der Iran will deshalb die Armee in den Kampf gegen die Heuschrecken schicken. Mit besonderer Sorge blicken die UN-Experten in den Jemen, das ärmste Land der Arabischen Welt, das bereits jetzt unter Krieg, Krankheit und Hunger leidet.