Schulbeginn

Viele Eltern haben unglaubliche Erfahrungen gemacht in den vergangenen Monaten: Sie haben ihre Kinder besser kennengelernt.

Montagmorgen flossen viele Tränen. Die Eltern der Gruppe A mussten wieder lernen loszulassen – und ihre Kinder in die Schule schicken. Für viele Eltern waren das unglaubliche Erfahrungen gewesen in den vergangenen Monaten: Sie hatten ihre Kinder nun besser kennengelernt, in Mehrkindfamilien können die Eltern die Namen der Kinder jetzt sogar schon in der richtigen Reihenfolge aufsagen.

Dafür erkannten Lehrer in den Volksschulen ihre Schüler vielfach nicht wieder – vor allem jene, die noch keinen Friseurtermin bekommen hatten (also die Schüler, nicht die Lehrer). Manche mussten wieder mit dem ABC beginnen, andere konnten mit Atomphysik weitermachen. Je nachdem, was sie im Lockdown so getan hatten. Überrascht waren viele Lehrer jedoch, wie sehr sich – und zwar flächendeckend – die Skills der Kinder auf der Playstation, Nintendo Switch oder den diversen Spiele-Apps auf iPad oder Handy verbessert hatten. Ein vielversprechender Start in das verbliebene Schuljahr also.

Die Debatte, ob man das Schuljahr in die Ferien hinein ausdehnen könnte, war übrigens rasch wieder beendet. „Wann sollen wir denn dann endlich zum Friseur kommen?“, argumentierte Lehrergewerkschafter Ludwig Lämpel. (oli)



[QG4EW]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.05.2020)