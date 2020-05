Die beste Fototapete ist noch immer das Bücherregal

Am wichtigsten ist der Hintergrund, das habe ich von Sepp Dreissinger gelernt. Bei Corona-Kommentaren fällt es mir oft ein.

Eigentlich habe ich Sepp Dreissinger belächelt. Bei einer Wanderung über den Naschmarkt lud er mich ein, vor einen alten Rollladen stehen zu bleiben und machte ein Foto. Der Rollladen kam mir schäbig vor. Ich meinte, dass es am Naschmarkt doch interessantere Perspektiven gäbe. Nein, nein, meinte der Fotokünstler, am wichtigsten sei immer der Hintergrund! Ich empfand darin kein Kompliment. Betrachtet man aber die großartigen Porträts von Dreissinger, dann sieht man, wie recht er hat. Etwa das ikonische Foto von Thomas Bernhard. Nachlässig sitzt der Dichter da. Lebendig wird das Bild durch den Hintergrund: Drei Buben stehen da, die keck in die Kamera lachen. Bernhard ist ihnen egal. Ich finde den Hintergrund lustiger als den Dichter im Vordergrund. Der erinnert mich, hätte er nicht die Hände tief in die Taschen vergraben, an eine zeitgenössische Version des Goethedenkmals auf der Ringstraße. Vielleicht verstand er sich auch so.