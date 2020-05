„Die westliche Dominanz ist eine Anomalie“

Der Starpolitologe Kishore Mahbubani über den unvermeidlichen Aufstieg Chinas, die Spannungen mit den USA und die geopolitischen Chancen, die Europa nun hätte.

Die Presse: Die Coronapandemie hat bisher kein anderes Land stärker getroffen als die USA, Chinas Erzrivalen. Halten Sie die Volksrepublik für den Krisengewinner?

Kishore Mahbubani: Ich wäre zum jetzigen Stand sehr vorsichtig, denn der Kampf gegen Covid-19 ist noch lang nicht vorbei. Bisher scheint es so, dass China den Virusausbruch wesentlich besser gehandhabt hat. Aber wenn morgen eine US-Universität mit einem Wunderimpfmittel um die Ecke kommen sollte, würde die ganze Welt Amerika applaudieren. Lassen Sie uns abwarten.



Dennoch sprechen Sie vom Paradigmenwechsel weg von der westlichen Dominanz hin zum asiatischen Jahrhundert. Hat Covid-19 den Prozess beschleunigt?

Die Beschleunigung fand doch bereits vor Covid-19 statt. Bis 1820 waren die größten Volkswirtschaften der Welt stets China und Indien. Erst in den vergangenen 200 Jahren haben Europa und die USA ihren Siegeszug angetreten. Verglichen mit den 2000 Jahren zuvor ist die westliche Dominanz also eine Anomalie. Natürlich wird diese irgendwann ihr Ende finden. Und wenn man sich die Anzahl der Virustoten pro Million Einwohner anschaut, dann liegt diese bei den USA und einigen europäischen Staaten im mittleren dreistelligen Bereich; in den asiatischen Ländern liegt der Wert bei unter zehn. Es zeigt sich ein Muster der Kompetenz bei der Handhabung der Krise in Ostasien – zumindest bisher.