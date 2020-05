Der grüne Kulturk(r)ampf

Alexander Van der Bellens Kabinettschefin Andrea Mayer wird nach Ulrike Lunaceks Rücktritt nun Staatssekretärin für Kultur. Doch der Schaden für die Grünen bleibt – und parteiintern gibt es Ärger.

Die Entscheidung fiel am Montagabend in einer Videokonferenz des Erweiterten grünen Bundesvorstands. Andrea Mayer, die bereits zuvor als Favoritin galt, wird neue Staatssekretärin für Kultur. Als Andrea Ecker war sie unter den SPÖ-Ministern Claudia Schmied und Josef Ostermayer Sektionschefin für Kunst und Kultur gewesen. Zuletzt leitete sie das Kabinett von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Es brauche jetzt eine Branchenkennerin, die auch in Budgetfragen versiert sei, hieß es am Montag von grüner Seite, schon bevor der Erweiterte Bundesvorstand zusammentrat. Andrea Mayer passe in dieses Profil.