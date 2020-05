Groß in der Liebe wie im Exzess: Schauspieler Michel Piccoli ist tot

(c) Sygma via Getty Images (Alain Dejean)

Er zählte zu den Schwerstgewichten des französischen Kinos, glänzte

als sich totfressender Bourgeois ebenso wie als schwieriger Liebender und zuletzt sogar als Papst.

Er hatte etwas von einem großen Herrn und war doch zu jedem Tabubruch auf der Leinwand bereit. Er war ein Meister darin, mit kleinsten mimischen und gestischen Nuancen Seelendramen zu erzählen, zugleich scheute er nicht zurück vor dem grellsten Exzess. Er verkörperte männliche bürgerliche, liederliche Dekadenz, ebenso wie schwere, charakterstarke, oft intellektuelle Männlichkeit – in komplizierten Liebes- und erotischen Dramen an der Seite von Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve oder Romy Schneider. Er gehörte zu den Schwergewichten des französischen Films, zu einer Zeit, als dieser der Welt nicht nur künstlerisch, sondern auch intellektuell Maßstäbe setzte. Und doch hat es eine Woche gedauert, bis die Welt vom Tod Michel Piccolis erfuhr. Am 12. Mai ist er mit 94 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.