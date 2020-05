Auch diesmal wird Amerika die Krise schneller überwinden

Während in Europa Generationen von Sparern die Zeche zahlen, werden die Amerikaner zwar kurzfristig härter getroffen, langfristig aber besser dastehen.

Es hat den Anschein, als wäre in Sachen Corona das Schlimmste überstanden: Die Todesraten sinken und die der Neuinfektionen auch. Mehrere europäische Länder haben diese Woche damit begonnen, ihren Bürgern sukzessive ein Stück Freiheit wiederzugeben. Selbst der Petersdom in Rom öffnete am Montag erstmals seit zwei Monaten die Pforten. Ist jetzt also alles wieder gut?