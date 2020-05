Briefing

Trump droht weiter mit Zahlungsstopp: Werde sich die Weltgesundheitsorganisation binnen 30 Tagen nicht zu „wesentlichen Verbesserungen“ verpflichten, werde der US-Präsident den endgültigen Zahlungsstopp geltend machen und außerdem die WHO-Mitgliedschaft der USA überdenken, droht er in einem Schreiben. Mehr dazu.

Brasilien kämpft gegen Ausbreitung: Brasilien hat Großbritannien bei der Zahl der Corona-Infizierten überholt. Dies ist aus den jüngsten Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Montag ersichtlich. Demnach haben sich in dem mit 210 Millionen Einwohnern größten Land in Lateinamerika 254.220 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 244.995 in Großbritannien. 16.792 Menschen sind in Brasilien im Zusammenhang mit dem Virus bisher gestorben. Mehr dazu.

Andrea Mayer folgt Lunacek: Alexander Van der Bellens Kabinettschefin Andrea Mayer wird nach Ulrike Lunaceks Rücktritt nun Staatssekretärin für Kultur. Offiziell soll sie am Dienstag als Nachfolgerin präsentiert werden, schreibt Martin Stuhlpfarrer. Mehr dazu [premium]

Rückkehr in die Schulen. Nach neun Wochen Corona-Pause kehren die ersten Schüler zurück in ihre Klassen. Gruppe A durfte am Mittwoch wieder die Schulbank drücken. Julia Neuhauser begleitete Schüler auf ihrem Weg zurück, sie sprach mit Lehrern über die Konsequenzen aus Distance Learning und warum einige sich nächstes Jahr schwer tun werden. Mehr dazu [premium]

Der türkise Heinz-Christian Strache: In seiner Morgenglosse schreibt Martin Stuhlpfarrer über den frühzeitigen Wien-Wahlkampf und die Rolle von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).

