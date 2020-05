Budget für Kurzarbeit wird auf 12 Milliarden Euro erhöht

Die Zahl der Arbeitslosen in Österreich ist innerhalb einer Woche um 55.500 gesunken. Corona-Kurzarbeit sichert mehr als 1,3 Milliarden Jobs. Die Regierung stockt das Budget dafür neuerlich auf.

Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) sprach am Dienstag erneut von einer leichten Abflachung der Arbeitslosenkurve. Aktuell sind 487.012 Menschen beim Arbeitsmarktservice arbeitslos gemeldet, inklusive der 45.681 Schulungsteilnehmern haben 532.693 Menschen keinen Job. Das sind um knapp 17.000 weniger als vor einer Woche und um 55.500 weniger als Mitte April, dem Höhepunkt der Arbeitslosigkeit. „Wir sehen uns am richtigen Weg“, sagte Aschbacher bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Finanzminister Gernot Blümel (beide ÖVP).

Die Corona-Kurzarbeit sichert derzeit mehr als 1,3 Millionen Arbeitsplätze ab. 111.922 Anträge von Unternehmen wurden gestellt, 110.908 sind in Bearbeitung, 107.758 Anträge wurden bewilligt mit einer Bewilligungssumme von mehr als 10 Milliarden Euro. Bereits ausbezahlt wurden 273 Millionen Euro, 28.754 Betriebe haben bereits Geld erhalten.

Obwohl die Intensität der Neuanträge abflacht - derzeit sind es weniger als 3000 pro Woche - füllt die Regierung den Coronakurzarbeitstopf ein weiteres Mal. Er wird, wie Finanzminister Blümel ankündigte, von zehn auf zwölf Milliarden Euro aufgestockt. „Wenn ich bisher in der Krise eines gelernt habe, dann, dass nichts endgültig ist“, sagte er auf die Frage, ob es bei diesen zwölf Milliarden bleibe. Man sei bereit, noch mehr Geld in die Hand zu nehmen.

Kurzarbeit gibt es vor allem im produzierenden Bereich (350.000 Arbeitsplätze), im Handel (300.000) sowie Bereich Gastronomie und Beherbergung (100.000). Den deutlichsten Rückgang gebe es am Bau, wo die Arbeitslosigkeit um rund 25.000 Personen zurückgegangen sei. Weiters habe die Gastronomie-Wiedereröffnung vergangenen Freitag die Arbeitslosigkeit in diesem Bereich innerhalb einer Woche um rund 9.000 Personen sinken lassen.

Task Force arbeitet an Adaptierungen

Die vom Wirtschaftsministerium eingerichtete Task Force, die das rechtlich strittige Ergänzungsregister untersuchen soll, tagt laut Ministerin Margarete Schramböck bereits. "Diese Task Force wird sich die Situation entsprechend anschauen und wir werden die nächsten Schritte einleiten und die notwendigen Adaptierungen", sagte Schramböck am Dienstag.

In der Task Force seien Experten "aus den Ministerien, zum Beispiel aus unserem Ministerium, aber auch aus dem Justizministerium. Und wir haben auch wissenschaftliche Begleitung und Externe, die hier mitmachen", erklärte Schramböck. Namentlich erwähnte sie Thomas Lohninger von epicenter.works - diese Datenschutz-NGO hatte die Angelegenheit gemeinsam mit den NEOS vor knapp zwei Wochen an die Öffentlichkeit gebracht. Lohninger hatte dabei von einem "grundlegenden Fehler im Datenschutzverständnis der öffentlichen Einrichtungen" gesprochen.

Am (gestrigen) Montag präsentierten die Neos ein Gutachten von Deloitte Legal, wonach die Speicherung von personenbezogenen Daten in der öffentlich geführten Datenbank in den allermeisten Fällen rechtswidrig sei. Die Oppositionspartei verlangt daher die Löschung der Datenbank und bietet Betroffenen Unterstützung beim Geltendmachen ihrer Rechte an.