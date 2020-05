Warum scheinen manche Menschen besser mit Schicksalsschlägen umzugehen als andere? Ist Widerstandsfähigkeit angeboren oder kann sie erlernt werden? Und wie zerbricht man nicht an Krisen - sondern geht gestärkt aus ihnen hervor?

Ein Aschenputtel, das sich von der Boshaftigkeit der Stiefschwestern nicht entmutigen lässt, eine Pippi Langstrumpf, die sich alleine durch die Welt kämpft und sie sich „widewide wie sie ihr gefällt" gestaltet oder Charles Dickens Waisenkind Oliver Twist, das an seinem harten Leben und nagendem Hunger nicht zugrunde geht. Geschichten wie diese zeigen uns die Widerstandsfähigkeit und das Durchhaltevermögen bekannter Figuren. Durch die aktuelle Coronakrise sind wir selbst dazu angehalten, „Resilienz“ an den Tag zu legen.



Was steckt hinter diesem Begriff, der derzeit in so vieler Munde ist?