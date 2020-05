(c) Gepa

Top-100-Spieler Dennis Novak ist in Oberpullendorf mit dabei.

"Es werden die bestbesetzten Staatsmeisterschaften der vergangenen zwanzig Jahre", sagt ÖTV-Vizepräsident Günter Kurz.

Die Corona-Krise beschert den von 28. Juni bis 4. Juli über die Bühne gehenden Tennis-Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf (B) aufgrund der internationalen Turnierflaute wohl eine echte Topbesetzung. "Es werden die bestbesetzten Staatsmeisterschaften der vergangenen zwanzig Jahre", sagte ÖTV-Vizepräsident Günter Kurz am Dienstag in einer Aussendung des heimischen Verbands.

Die Daviscup-Spieler Dennis Novak, Sebastian Ofner und Jurij Rodionov sowie Julia Grabher hätten bereits zugesagt, mit Barbara Haas würden noch Gespräche geführt, erklärte der ÖTV. Zudem habe Jürgen Melzer um eine Wildcard angefragt. Von den rot-weiß-roten Assen dürfte also lediglich die Nummer drei der Welt, Dominic Thiem, fehlen.

Turnier wird live in ORF Sport + übertragen

Das Turnier, das nach den "Austrian Pro Series" Ende Mai quasi das zweite heimische Highlight hintereinander bringt, wird an fünf Tagen live in ORF Sport + übertragen. Auch ein Livestream auf der ÖTV-Seite ist in Planung.

Dennoch denkt der ÖTV bereits an Möglichkeiten, Publikum nach Oberpullendorf zu bringen. "Jetzt arbeiten wir mit Nachdruck an einem Konzept - analog zur Kultur - unter welchen Voraussetzungen es möglich wäre, auch live vor Ort Zuschauer zuzulassen. Auch die Durchführung der Staatsmeisterschaften im Doppel haben wir noch nicht abgeschrieben und sind diesbezüglich mit den zuständigen Ministerien im engen Austausch, berichtete ÖTV-Präsidentin Christina Toth.

(APA)