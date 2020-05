Der Aufschrei der russischen Ärzte

In dramatischen Videobotschaften wendet sich das Medizinpersonal an den Kremlchef: Die versprochenen Zulagen in der Coronakrise haben die wenigsten erhalten.

Der Hilferuf der Rettungsmitarbeiter ist so verzweifelt wie höflich. Denn immerhin wenden sie sich an den mächtigsten Mann im Staat: an Präsident Wladimir Putin. „Wladimir Wladimirowitsch, wir bitten Sie, die Sache in Ordnung zu bringen!“, rufen die auf einem Parkplatz in der Ural-Stadt Perm stehenden Rettungsmitarbeiter in ihrer Videobotschaft.