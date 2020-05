Die neue Staatssekretärin Andrea Mayer wurde von Grünen-Chef Werner Kogler als „echter Profi“ vorgestellt. Sie betonte, wie wichtig die finanzielle Absicherung der Szene sei.

Sie war seine Favoritin - und sie hat den Posten nun: "Wir haben mit Andrea Mayer einen echten Profi gefunden", sagte Kulturminister Werner Kogler am Dienstag bei der offiziellen Vorstellung der designierten Kunst- und Kulturstaatssekretärin. Mayer, die schon am Mittwoch als Nachfolgerin der vergangenen Freitag zurückgetretenen Ulrike Lunacek angelobt werden soll, wurde indes von der Kulturszene mit Vorschusslorbeeren bedacht.

Mayer, zuletzt Kabinettsdirektorin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, hat als ehemalige Leiterin der Kunst- und Kultursektion Erfahrungen in der Szene und war am Montagabend vom Erweiterten Bundesvorstand der Grünen mit 100 Prozent der gültigen Stimmen designiert worden. Nun trat sie also erstmals in ihrer neuen Rolle auf - und zitierte dabei John Lennon: "Life is what happens to you, while you're busy making other plans." "Das ist mein aktueller Gemütszustand", so Mayer, die in ihrer Vorstellung im Ministerium von einem kurzen Stromausfall gebremst wurde. Sie könne jedenfalls versichern: "Ich werde mein Bestes geben."

Staatlicher Rettungsschirm

Natürlich ging es auch sehr stark um die Finanzierung eines Bereichs, der bisher nicht sehr viel Aufmerksamkeit bekam. Kunst und Kultur würden überall durch die Coronakrise leiden. Aber "Österreich trifft das besonders schlimm, weil Österreich es eine Kulturnation ist - und so muss es auch bleiben".

"Mein Credo ist: Kunst und Kultur stellen einen unfassbaren Reichtum dar", umriss Mayer ihren Zugang: "Diesen Reichtum gilt es zu schützen, dafür zu lobbyieren und ihn staatlich zu finanzieren." Als erste Maßnahme gelte es deshalb, den Freischaffenden Künstlern unter die Arme zu greifen - mit Auftrittsmöglichkeiten und finanzieller Unterstützung. "Wir werden Maßnahmen ergreifen, die rasch funktionieren, die unbürokratisch funktionieren.“

Es gelte aber auch an die Institutionen zu denken, betonte Mayer: "Wir müssen sie finanziell absichern, damit sie ihre künstlerischen Programme weiterplanen können." Das ist es auch, was die Kulturschaffenden (zu Beginn) von ihr erwarten: Dass sie möglichst rasch einen „großen Rettungsschirm“ einfordere, wie Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler sagte. Übrigens in einer parallel stattfindenden Pressekonferenz der Stadt Wien zum Thema Kultur.

„Wieder zu einer Normalität kommen"

Für Mayer gilt es freilich auch, die Öffnungsfragen zu klären. "Wir müssen Kunst und Kultur - um wieder zu einer Normalität zu kommen - live erleben können", so die künftige Staatssekretärin. Um all dies zu erreichen, sei ihr eine rasche und offene Kommunikation mit allen Beteiligten wichtig: "Meine Tür ist offen - ebenso mein Ohr."

Kogler zollte der Frischgekürten, mit der er am Wochenende intensive Gespräche geführt habe, dabei seinen Respekt. Sie besitze Managementqualitäten und sei krisenfest: "Sie ist ebenso vernetzt wie kompetent. Und die Vernetzung ist deshalb wichtig, weil die Kunst- und Kulturszene in allen Bereichen in Wahrheit eine vieldimensionale Matrix darstellt."

Er persönlich nehme die Kritik der vergangenen Wochen auch an seiner Amtsführung als Kulturminister jedenfalls ernst und werde in der Zukunft dazu auch noch Gespräch führen. In jedem Falle gelte der Parameter: "Wir wollen etwas ermöglichen und schauen, dass etwas stattfindet." Und damit sei klar: "Es wird die finanzielle Absicherung auf mehreren Ebenen brauchen."

