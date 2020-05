ZBI steigt in den Wiener Markt ein

Die deutsche Immobiliengruppe hat das 35.000 Quadratmeter große Wohnbauprojekt „Wohngarten“ akquiriert.

Die deutsche ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe steigt in den österreichischen Markt ein und hat soeben ihre erste Akquisition getätigt: Das Projekt Wohngarten in der Geiselbergstraße in Wien Simmering ist aktuell mit einer vermietbaren Fläche von rund 35.300 Quadratmetern das größte Wohnbauprojekt in Wien. Es umfasst 682 frei finanzierte Mietwohnungen sowie rund 1950 Quadratmeter Gewerbefläche im straßenseitigen Erdgeschossbereich.

Loftwohnungen in der ehemaligen Schokoladenfabrik

Die Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe zwischen 30 und 90 Quadratmetern werden mit Balkonen, Terrassen oder Gärten ausgestattet sein. Eine Besonderheit: Es entstehen auch Loftwohnungen im vorderen Gebäudeteil der ehemaligen Schokoladenfabrik. Unter der Wohnanlage wird eine Tiefgarage errichtet, die von jedem Bauteil aus erreichbar sein wird. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant.