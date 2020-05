Die Stadt aus dem 3-D Drucker

Test. The New Raw arbeiten mit 3-D-Druck-Technologie und geschreddertem Plastik.

Das Studio The New Raw aus Rotterdam entwirft neue Szenarien für den öffentlichen Raum.

Plötzlich war alles anders. Und so wie es das Präfix „pan“ in „Pandemie“ versprochen hat: noch dazu für jeden. Doch gerade mit „anders“ können talentierte Designer erst recht gut umgehen. Denn: Auch ihre Entwürfe sollen einmal Teil sein einer „neuen Normalität“, einer erfreulicheren jedenfalls als jener, die in Politikerstatements gerade kursiert. Und dazu könnte es durchaus auch gehören, dass Menschen ihren Müll beim Designlabor ihres Vertrauens an der Ecke vorbeibringen.