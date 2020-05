Hacker erbeuten Kreditkartendaten bei EasyJet

Neun Millionen Reisedaten von EasyJet-Kunden konnten die Hacker erbeuten, darunter auch Kreditkarteninformationen.

Die britische Billigfluggesellschaft easyJet teilte am Dienstag mit, Hacker hätten bei einem "hoch entwickelten" Angriff auf die E-Mail- und Reisedaten von rund neun Millionen Kunden sowie auf die Kreditkartendaten von mehr als 2000 Kunden zugegriffen.

Die Fluggesellschaft, die die meisten Flüge aufgrund der COVID-19-Pandemie eingestellt hat und sich in einem langjährigen Kampf mit ihrem Gründer und größten Aktionär befindet, gab an, dass keine persönlichen Informationen missbraucht wurden. "Wir nehmen Sicherheitsfragen sehr ernst und investieren weiter, um unser Sicherheitsumfeld weiter zu verbessern", heißt es in einer Erklärung an die Börse.

Das Unternehmen gab an, führende forensische Experten mit der Untersuchung des Problems beauftragt zu haben. Es hat auch das Büro des Informationskommissars und das National Cyber ​​Security Center benachrichtigt.

Hacker haben ihre Bemühungen verstärkt, um auf große Unternehmen und die Daten, die sie über Kunden haben, abzuzielen. British Airways wurde 2018 vom Diebstahl von Kreditkartendaten von Hunderttausenden seiner Kunden getroffen, während Cathay Pacific ebenfalls betroffen war.

(bagre)