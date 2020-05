Ein Gezerre um die Maskenpflicht in Schulen

Die Kinder haben in der Schule einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Opposition kritisiert das scharf. Der Bildungsminister plädiert für eine Handhabung mit „Hausverstand“.

Die Motive auf den Mund-Nasen-Schutzmasken sind definitiv kindgerecht. Mickey Mäuse, Froschgesichter und Eulen sind nun in den Gesichtern der Kinder beim Betreten der Schule zu sehen. Doch darüber, ob die Pflicht, eine Maske zu tragen, an sich kindgerecht ist, haben sich in den vergangenen Tagen bereits heftige Diskussionen entsponnen – in den Schulen, zwischen Eltern und auch in der Politik.