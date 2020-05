Symboldbild: Die Rückkehr in die Schulen erfolgte am vergangenen Montag.

Die Schüler sind introvertierter und die Lehrer gestresster: Drei Direktoren schildern, wie sie die ersten Tage nach dem Schulstart erlebt haben.

Die Schulbänke haben sich wieder gefüllt - also zumindest zur Hälfte. Denn seit Montag läuft der Schichtbetrieb an den Schulen. Insgesamt werden damit 700.000 Sechs- bis 14-Jährige zurückkehren. In den Schulen erwarten sie strenge Hygienevorschriften, klare Abstandsregeln und die Maskenpflich. Schularbeiten gibt es hingegen keine mehr.