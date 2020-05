Kroatien wählt am 5. Juli neues Parlament

Das kroatische Parlament hat seine Auflösung beschlossen, was den Weg für Parlamentswahlen im Sommer freimacht.

In Kroatien wird am 5. Juli ein neues Parlament gewählt. Diesen Wahltermin legte Staatspräsident Zoran Milanovic am Mittwoch fest, wie die Nachrichtenagentur Hina meldete.

Das kroatische Parlament hat am Montag seine Auflösung beschlossen, was den Weg für Parlamentswahlen im Sommer freimachte. Die vierjährige Legislaturperiode würde regulär im Oktober auslaufen. Die Opposition kritisiert, dass das Parlament aufgelöst wird, ehe das geplante Gesetz zum Wiederaufbau von Zagreb nach dem März-Erdbeben verabschiedet wurde.

(APA)