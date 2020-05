Die Regierung sei in "intensiven Gesprächen" mit dem Unternehmen und der EU-Kommission, so die deutsche Bundeskanzlerin.

Bei den Verhandlungen der deutschen Bundesregierung über ein Rettungspaket für die AUA-Mutter Lufthansa ist nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel "in Kürze" mit einer Entscheidung zu rechnen. Das sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Die Regierung sei in "intensiven Gesprächen" mit dem Unternehmen und der EU-Kommission. "Es ist in Kürze mit einer Entscheidung zu rechnen."

Merkel sagte zudem, sie könne zu laufenden Gesprächen keine Details nennen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat sich die Regierung auf einen gemeinsamen Vorschlag für ein Lufthansa-Rettungspaket geeinigt. Details dazu wurden zunächst nicht bekannt.

Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet, die Bundesregierung habe sich darüber geeinigt, wie der Staat bei der wegen der Corona-Krise in die Schieflage geratenen Fluggesellschaft einsteigen soll. Merkel, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hätten einen Kompromiss erzielt. Sprecher des Wirtschafts- sowie des Finanzministeriums wollten sich auf dpa-Anfrage zu dem Bericht nicht äußern.

25 Prozent und Aktie laut „Spiegel"

Wie der "Spiegel" schreibt, soll die Einigung vorsehen, dass der Bund sich mit 25 Prozent plus einer Aktie an der wirtschaftlich schwer angeschlagenen Lufthansa beteiligt und ihr darüber hinaus weiteres Kapital bereitstellt. Zwei Aufsichtsräte sollen laut Bericht demnach von der deutschen Bundesregierung besetzt werden. Insgesamt dürfte sich die Beteiligung auf neun Milliarden Euro addieren.

Die Bundesregierung und die Lufthansa verhandeln seit Wochen über Staatshilfen. Dabei ging es nach dpa-Informationen um ein Paket von bis zu neun Milliarden Euro. Die Modalitäten waren in der deutschen Koalition umstritten. Die Rettung der Lufthansa gilt auch Bedingung für die Rettung der Tochter Austrian Airlines in Österreich. Die AUA will vom österreichischen Staat 767 Mio. Euro.

(APA/dpa)