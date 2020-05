Lufthansa-Rettung kurz vor Abschluss

Die Regierung sei in "intensiven Gesprächen" mit dem Unternehmen und der EU-Kommission, so die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.

In den Verhandlungen über ein Rettungspaket für die angeschlagene AUA-Mutter Lufthansa stehen die Zeichen auf eine unmittelbare Einigung. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend in Berlin, es sei "in Kürze mit einer Entscheidung zu rechnen".

Die Bundesregierung befinde sich in "intensiven Gesprächen" mit der Airline und der EU-Kommission, so Merkel. Der "Spiegel" hatte zuvor berichtet, die Bundesregierung habe sich intern im Streit über die Ausgestaltung des Rettungspakets geeinigt.

Laut "Spiegel" gab es eine politische Einigung auf höchster Ebene, bei der die umstrittenen Modalitäten der Staatsbeteiligung geregelt worden seien. Demnach wurde ein Kompromiss zwischen Merkel, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erzielt.

Ein Staatssekretär sei auf dem Weg nach Frankfurt, um dem Lufthansa-Vorstand den Kompromiss vorzustellen, hieß es laut "Spiegel". Die Lufthansa wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Sprecher von Finanz- und Wirtschaftsministerium nahmen dazu ebenfalls nicht Stellung.

25 Prozent plus einer Aktie

Die Einigung soll laut "Spiegel" vorsehen, dass der Bund sich mit 25 Prozent plus einer Aktie an der wirtschaftlich schwer angeschlagenen Airline beteiligt und ihr darüber hinaus weiteres Kapital bereitstellt. Zwei Aufsichtsräte sollen laut "Spiegel" von der deutschen Bundesregierung entsendet werden.

Die deutsche Presseagentur dpa berichtete am Mittwochabend hingegen, der deutsche Bund wolle sich zunächst mit unter 25 Prozent an der Lufthansa beteiligen. Damit hätte der Bund keine Sperrminorität - er könnte wichtige Entscheidungen der Fluggesellschaft somit nicht blockieren.

Merkel sagte dazu in Berlin, zu "laufenden Gesprächen" werde sie "keine Details berichten". Sie würde jedoch dazu raten, "das Ende der Gespräche abzuwarten", sagte Merkel. "Es ist in Kürze mit einer Entscheidung zu rechnen. Aber sie muss dann auch fertig sein."

Neun Milliarden Euro Hilfspaket

Um die Form der Staatshilfen für die Lufthansa hatte es zuletzt in der deutschen Bundesregierung Streit gegeben. Weite Teile der Union forderten eine stille Beteiligung, während die SPD im Gegenzug für Staatshilfen ein größeres Mitspracherecht des Staats einforderte. Nach Lufthansa-Angaben beträgt das Volumen eines möglichen Hilfspakets rund neun Milliarden Euro.

Der Einstieg des deutschen Staates müsste noch von einer außerordentlichen Hauptversammlung genehmigt werden. Auch aus diesem Grund lehnte Lufthansa-Chef Carsten Spohr bisher eine derart hohe Staatsbeteiligung ab, die mit einer starken Entwertung der Anteilsscheine privater Investoren einhergehen würde. Die Finanzierungsfähigkeit am Kapitalmarkt würde darunter langfristig leiden, lautet die Befürchtung. Der Lufthansa droht wegen des drastischen Kursrückgangs in der Coronavirus-Krise ohnehin schon der Abstieg aus dem deutschen Leitindex DAX.

Im Zuge der Pandemie kam der internationale Luftverkehr praktisch zum Erliegen. Ohne staatliche Finanzspritze droht der Lufthansa nach eigener Darstellung die Insolvenz. Die Airline-Gruppe transportierte im April und Mai gerade noch ein Prozent der Fluggäste im Vergleich zum Vorjahr. Sie konnte zwar durch Kurzarbeit für den Großteil der 138.000 Beschäftigten sowie durch andere Maßnahmen die Kosten senken. Dennoch liefen viele Ausgaben bei nur sehr geringen Einnahmen weiter, so dass die Liquidität rapide dahinschmelzt.

Die Lufthansa klopfte in allen Heimatländern ihrer Gesellschaften bei den Regierungen wegen Hilfe an. Neben Deutschland betrifft das auch Österreich mit Austrian Airlines (AUA), die Schweiz mit Swiss und Edelweiss sowie Belgien mit Brussels Airlines. Die Rettung der Lufthansa gilt auch Bedingung für die Rettung der AUA. Deren Vorstand will vom österreichischen Staat 767 Mio. Euro.

(APA/AFP/dpa/Reuters)