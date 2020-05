Sechs Verletzte nach nächtlicher Messerattacke in Baden

In Baden ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag eine Gewalttat.

Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest, der an drei Tatorten zugestochen haben soll. Das Motiv blieb vorerst unklar.

Sechs Verletzte sind die Bilanz nach Messerattacken in Baden bei Wien in der Nacht auf Donnerstag. Ein männlicher Täter soll auf fünf Personen losgegangen sein, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner in der Früh mit. Der Beschuldigte selbst sei im Zuge der Fahndung schwer verletzt aufgefunden worden. Die Ermittlungen laufen.

Laut Sonja Kellner vom Roten Kreuz wurden fünf Verletzte ins Krankenhaus transportiert. Ein Opfer soll sich selbstständig in Spitalsbehandlung begeben haben. Die Hintergründe der Messerattacken an angeblich drei Tatorten blieben vorerst unklar.

Drei Rettungswagen des Roten Kreuzes und einer des Samariterbundes waren aufgeboten. Zudem rückten laut Kellner ein Notarztfahrzeug und der Bezirkseinsatzleiter aus.

(APA)