Erbitterter Machtkampf lähmt den Kosovo

Der Balkanstaat wartet auf eine weitreichende Entscheidung des Verfassungsgerichts: Sind Präsident Thaçis Pläne eines fliegenden Regierungswechsels rechtens? Der gestürzte Premier Kurti wirft seinen Rivalen und USA ein Komplott vor.

Wien/Prishtina. Es ist keine leichte Zeit, die der Kosovo gerade durchmacht. Das Land leidet nicht nur unter der Covid-19-Pandemie und deren wirtschaftlichen Folgen. Es hat auch mit einer veritablen Regierungskrise zu kämpfen. Der Zerfall der Koalition hat zu einem Machtvakuum geführt, das für den Kosovo zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt kommt: Der Dialog mit dem alten Widersacher Serbien hätte schon längst wieder in Gang gesetzt werden sollen, um die Beziehungen zu normalisieren. Zugleich versuchen konkurrierende internationale Player, ihren Einfluss in Südosteuropa zu festigen: Die US-Regierung hat einen neuen Anlauf genommen, um als Ordnungsmacht zwischen Prishtina und Belgrad zu agieren. Und Russland und China wollen im Schatten ihrer Coronahilfe ihre politische Position in der Region stärken.