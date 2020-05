Sylvia Benedikter, die Betreiberin des „Recordbag“ in Mariahilf, kämpft – wie alle Tonträgerhändler – mit den Folgen des Lockdowns.

„Ich habe für die Burschen, die mir besonders gut gefallen haben, Mixtapes gemacht.“ sagt Sylvia Benedikter, seit 15 Jahren Betreiberin des Recordbag. Dass Musik weit mehr ist, als Berieselung, war ihr bald klar. Sie will kommunizieren, was sie bewegt in der großen, weiten Welt der Popmusik. Aufgewachsen ist sie ja in eher engen Verhältnissen in Urfahr.