Flugzeug stürzt auf Wohngebiet in Pakistan

Maschine mit rund 100 Passagieren verunglückt nahe der Stadt Karachi.

Karachi. Ein schweres Flugzeugunglück erschüttert Pakistan. Eine Maschine mit rund 100 Passagieren an Bord ist im Süden des Landes abgestürzt. Das Flugzeug sei in der Nähe der Stadt Karachi wenige Minuten vor der Landung in einem Wohngebiet niedergegangen, teilte die Luftfahrtbehörde des Landes am Freitag mit.

Häuser wurden durch den Absturz beschädigt. Das Militär und die Polizei sperrten das als „Model Colony“ bekannte Gebiet ab. Fernsehaufnahmen zeigten eine dichte, schwarze Rauchwolke und Krankenwagen, die zur Absturzstelle eilten. Verletzte wurden aus den Trümmern eingestürzter Gebäude herausgezogen. Schon bald wurden mindestens ein Dutzend Tote von der Absturzstelle geborgen. Eine genaue Zahl der Opfer war Freitagnachmittag zunächst noch nicht bekannt. Mindestens zwei Passagiere haben den Flugzeugabsturz überlebt.

Pilot meldete Probleme

Der von Pakistan International Airline (PIA) betriebene Airbus mit der Flugnummer PK8303 war auf dem Weg von der östlichen Stadt Lahore nach Karachi. Der Pilot habe dem Tower technische Probleme gemeldet, sagte PIA-Chef Arshad Malik. Augenzeugen berichteten Fernsehsendern, dass sie die Maschine um den Flughafen kreisen sahen, bevor es abstürzte. Pakistans Premierminister Imran Khan drückte den Opfern und Familien sein Beileid aus. Er sei „schockiert und betrübt“, schrieb Khan auf Twitter.

Der Absturz erfolgte nur eine Woche nach der Entscheidung der pakistanischen Behörden, den Flugverkehr im Inland wieder aufzunehmen. Wegen der Corona-Pandemie sind internationale Flüge in das südasiatische Land noch bis Ende des Monats ausgesetzt.

Bereits 2016 kam es zu einem Absturz einer Maschine der staatlichen Fluggesellschaft PIA mit rund 50 Toten, darunter zwei Österreicher. 2012 starben 127 Menschen beim Absturz einer Maschine einer privaten Airline auf dem Weg nach Islamabad. (APA/dpa)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.05.2020)