M185: Liebe, Groove und Abenteuer

Im Juni 2015 seien sie mitten auf einer tschechischen Landstraße von Aliens gekidnappt worden, erzählen M185. Trotzdem erscheint bald ein neues Album von dieser Wiener Band.

M185: „Not In Love“. Von einem Berg gefallen, des Vaters Stimme gehört, am Bauch der Bestie aufgewacht, zwei Nächte unter den Sternen verbracht . . . Nein, dieser Sänger scheut das Abenteuer nicht, es geht auch um Großes: um eine Frau, die ihn mit „careless love“ verzaubert hat, „with nothing on her mind“. Das schildert er mit kühler Stimme, zu einem hitzigen, aber trockenen Funk-Groove, der – wie die scharf akzentuierten Keyboards – an die Talking Heads auf „Remain in Light“ erinnert. Im Refrain fällt er jäh ins Falsett, um das Paradoxon auszudrücken, das ihn bewegt: „You're not in love with yourself, but with everyone else. I am in love with your self, and I'm coming for you.“ Das gesagt, kann das Abenteuer weitergehen, unter einer Sonne, die pechschwarze Schatten aufs Pflaster wirft . . . Der Beat geht weiter und weiter, doch am Schluss passiert Unerwartetes. Selten ein Lied so spannend zerfallen gehört.

